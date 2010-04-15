Nadir Alp - Yurt dışında çalışan işçileri yurda getiren otokuşet treni, 19 Nisanda Avusturya'nın Villach kentinden 95 otomobil ve 150 yolcuyla Edirne Garı'na gelecek.
Optima Firması Genel Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Sibel Çağrı Hakgüder, AA muhabirine, 21 yıldan bu yana Avusturya'dan Türkiye'ye tren seferleri düzenlediklerini ve bu yılki ilk trenin Villach kentinden 19 Nisanda hareket ederek, 21 Nisanda Edirne Garı'na ulaşacağını söyledi.
Edirne ile Villach arasında karşılıklı 200 sefer gerçekleştireceklerini ifade eden Hakgüder, bu yıl vagonlarda yaptıkları düzenlemeyle yolcuların daha rahat ortamda seyahat edeceğini ve ibadet etmek isteyenlere de yer gösterileceğini belirtti.
Trenle seyahat eden yolcuların ücret karşılığında restoran vagondan yiyecek ve içecek temin edebileceğini bildiren Hakgüder, şunları söyledi:
'Firmamız son üç yıldır taşıma ücretlerine zam yapmadı. Yolcu memnuniyetinin ön planda tutulduğu hizmetlerimizden yararlanmak isteyenler, (www.optimatours.de) internet adresinden de rezervasyon yaptırabilirler. 28 Şubata kadar rezervasyon yaptıranlara yüzde 15 indirim sağlandık. Tek yön için 1 yolcudan 126 avro, araç başına 249 avro, motosikletlerden tek yön için 157 avro ücret alınmakta. 12 yaşına kadar olan çocuklara ise yüzde 50 indirim uygulanmakta. Bu yıl ilk kez talep edilmesi halinde yüksekliği 2 metre 70 santimetreyi geçmeyen minibüs ile küçük karavanlar da taşınacak. Son üç yıldır motosikletli gruplarda bizi tercih etmekte.'
Firmanın, yolculara ücretsiz olarak çay ikramında bulunduğunu ve çocuklar için film gösterimi de yaptığını bildiren Hakgüder, 'Yolcularımızın trenle seyahatlerini erken planlamalarını istiyoruz. Bu şekilde yaptıkları takdirde yer bulma sıkıntısı da ortadan kalkıyor. Her tren seferinde yolcuların rahat etmesi için Türkçe ve Almanca bilen personelimiz mevcut' dedi.
Hakgüder, bu yıl Villach'tan Edirne'ye son tren seferinin 9 Kasımda, Edirne'den Villach'a da 10 Kasımda gerçekleştirileceğini kaydetti.
(NA-SAR-NİS) - EDİRNE
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