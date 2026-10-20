Aydın Başsavcısı Arısoy ve heyet, Çine Adliyesi\'nde inceleme yaptı

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk ve beraberindeki heyet, Çine Adliyesi'ni ziyaret ederek adli hizmetlerin işleyişi, çalışma düzeni ve adliyenin fiziki şartlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Başsavcıvekilleri Mecit Alemşah Çetin ve Vahdet Gebeş ile birlikte mülhakat Çine Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında adliyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınırken, adli hizmetlerin mevcut işleyişi de değerlendirildi. Heyet, Çine Adliyesi'nde görev yapan hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeliyle bir araya geldi. Görüşmelerde, görev sırasında karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınırken, çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Adli hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, yargı süreçlerinin düzenli işlemesi ve hizmetlerin mevzuat çerçevesinde sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu. Ziyaret sırasında adliyenin fiziki şartları, çalışma düzeni ve hizmet kapasitesi de yerinde incelendi. Mevcut durum hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, değerlendirmelerin ardından sona erdi.