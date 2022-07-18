Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği

18.07.2022 22:34
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alanlar ve caddelerde yaptığı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bahar aylarındaki bakım ve temizlik işlerinin devamı olarak yapılan çalışmalara, uzayan otlar ve ağaç dallarının budanması ile devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alanlar ve caddelerde yaptığı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bahar aylarındaki bakım ve temizlik işlerinin devamı olarak yapılan çalışmalara, uzayan otlar ve ağaç dallarının budanması ile devam edildi.

Bu kapsamda Germencik'te Kurtuluş, Lozan, Ziya Gökalp, Şehit Teğmen Şakir Cezayir caddeleri ile Ortaklar Mahallesi'ndeki Atatürk, Alparslan Türkeş, 7 Eylül, Namık Kemal, Hürriyet ve Sanayi caddeleri üzerindeki yeşil alanlar, ABB Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin ortak çalışması ile temizlendi. Çalışma kapsamında caddelerin üzerindeki ağaçlar budandı, uzayan çimler kesildi ve yolların temizliği yapıldı. Temizlik çalışmaları ile hem doğayı koruduklarını hem de vatandaşların daha güzel ortamlarda vakit geçirmesini sağladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik'te yapılan bu çalışmanın diğer ilçeler ile devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren 7 Eylül Mahalle Muhtarı Ahmet Çıray, "Çalışmalar çok güzel. Çok memnunum, görünen köy kılavuz istemez. Zeytin ağaçlarını gölgesinde güzel bir alan, burası bir nimettir. Özlem Başkana başarılar diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak." dedi.

YORUMLAR
500
Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı Aydın'da su türbinlerini temizlerken nehre düşen işçinin cesedine ulaşıldı Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü
Kaynak: ANKA

Germencik, Eylül, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 22:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement