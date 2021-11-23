Üye Girişi
Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika

Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı

23.11.2021 11:20
Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı

Aydın'da, Ekim ayında araç sayısında yüzde 4,6 artış yaşanırken, son 1 ayda bin 447 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Aydın'da, Ekim ayında araç sayısında yüzde 4,6 artış yaşanırken, son 1 ayda bin 447 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 472 bin 823 iken, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında bir artış göstererek 494 bin 751'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 195 bin 578'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 195 bin 578 adet otomobil, 10 bin 481 adet minibüs, 2 bin 820 adet otobüs, 75 bin 385 adet kamyonet, 9 bin 409 adet kamyon, 148 bin 268 adet motosiklet, 51 bin 886 adet traktör ve 924 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 822 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 277 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ekim ayında Aydın'da toplam 12 bin 277 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 7 bin 636 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 272 adet ile kamyonet, bin 248 adet ile motosiklet, 642 adet ile traktör, 227 adet ile minibüs, 181 adet ile kamyon, 58 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 447 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Ekim ayında toplam bin 447 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 660 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 403 adet ile otomobil, 195 adet ile kamyonet, 147 adet ile traktör, 37 adet ile kamyon, 4 adet ile özel amaçlı araçlar ve 1 adet ile minibüs geldi. - AYDIN

Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı

Otomobil, Tragger, Aydın, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı 11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu 11:12 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü 10:21 Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bahçeli, 50+1 tartışmalarına noktayı koydu: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli, 50+1 tartışmalarına noktayı koydu: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:13
Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!         
11:10
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da bin 447 yeni araç trafiğe çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement