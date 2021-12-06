Üye Girişi
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

06.12.2021 14:35
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 47 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 47 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ederken, Efeler ilçesinde de KGYS kamerası ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Aydın - Muğla Karayolu Ovaeymir Kavşağı'nda yapılan 2 saatlik denetimlerde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, araç içerisinde sigara içilmesi, kasksız motosiklet kullanımı kontrolleri yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 ehliyetsiz sürücü, 18 kırmızı ışık ihlali, 12 emniyet kemeri takmama, 6 kasksız motosiklet kullanımı, 8 cep telefonu kullanma ve 1 adet sigortasız araç olmak üzere toplam 47 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 araç da kurallara uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi. - AYDIN

Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Tragger, Efeler, Drone, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira 15:44 Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira
Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak 15:32 Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Sıvı yağ fiyatı yükselince, çekirdekten yağ çıkaran ustanın işleri arttı 13:28 Sıvı yağ fiyatı yükselince, çekirdekten yağ çıkaran ustanın işleri arttı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:53 Katar: "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz"
15:41 İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı
15:41 Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı
15:40 TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti grubuna: Arkadaşınızı susturur musunuz, böyle olmaz ki!
15:39 Serhat Akın, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
15:36 Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur
15:32 İstanbul Adliyesi'nde korkutan olay! 7. kattan intihar teşebbüsünde bulundu
15:32 Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak
15:30 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:29 Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi birlikte söyledi
Katar: "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz" Katar: "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz"         
15:54
İstanbul Adliyesi'nde korkutan olay! 7. kattan intihar teşebbüsünde bulundu İstanbul Adliyesi'nde korkutan olay! 7. kattan intihar teşebbüsünde bulundu         
15:33
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
14:42
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!         
13:14
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 16:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement