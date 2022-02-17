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Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL yasal işlem uygulandı - Son Dakika

Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL yasal işlem uygulandı

17.02.2022 16:31
Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL yasal işlem uygulandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlü tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmeye 253 bin 567 TL yasal işlem uygulanırken, 2 milyon 581 bin 310 kilogram gıda maddesinin de ihracatının gerçekleştirildiği açıklandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlü tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmeye 253 bin 567 TL yasal işlem uygulanırken, 2 milyon 581 bin 310 kilogram gıda maddesinin de ihracatının gerçekleştirildiği açıklandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine Ocak ayı içerisinde de devam edildi. 2 bin 115 adet gıda üretim yeri, 13 bin 717 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunan Aydın il genelinde; Ocak ayında gıda üretim yerlerine 172 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 339 adet olmak üzere toplam bin 511 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, yıllık denetim programı, zehirlenme ve benzeri konulara istinaden yapılan denetimlerde il genelindeki iş yerlerinden 19 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 14 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 253 bin 567 TL'lik yasal işlem uygulandı. Denetimler kapsamında, ALO Gıda 174 Hattı'na, Ocak ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 30 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 2 adet, üretim yerleri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 34 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 25 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

2 milyon 581 bin 310 kilogram gıda ihraç edildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde 383 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 168 bin 261 kilogram kuru incir, 58 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 413 bin 48 kilogram da muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 441 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 581 bin 310 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

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Türk Lirası, Aydın, Tarım, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL yasal işlem uygulandı - Son Dakika


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