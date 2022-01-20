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Aydın'da kar yağacak - Son Dakika

Aydın'da kar yağacak

20.01.2022 15:33
Aydın'da kar yağacak

Önümüzdeki hafta başından itibaren Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan Aydın'da, kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başından itibaren Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan Aydın'da, kar yağışı bekleniyor.

Aydın genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, meteoroloji verilerine göre 24 Ocak Pazartesi günü itibariyle il genelinde sıcaklar düşerek, kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından (24.01.2022 Pazartesi) itibaren, bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 21.01.2022 Cuma Günü, sabah saatlerinde Kıyı Ege'den itibaren başlayacak yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden sonra bölgemizin kuzeyinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 22.01.2022 Cumartesi günü, bölge genelinde görülecek yağışların Kıyı ve Güney Ege'de yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 23.01.2022 Pazar günü, İzmir, Aydın ve Çanakkale'nin batısı dışında görülecek yağışlar kar şeklinde olacak. 24.01.2022 Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Pazartesi, Karadeniz, Aydın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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