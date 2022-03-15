Aydın'da konut satışları arttı - Son Dakika

Aydın'da 2022 Şubat ayında konut satışları yüzde 20 artarak 2 bin 218 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 2 bin 218 oldu. Bu satışların 552'si ilk satış, bin 666'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 9. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 23 arttı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 oranında artış göstererek 428 oldu. Bu satışların 76'sı ilk satış, 352'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 19 bin 888 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20,4 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 19,3 arttı

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 oranında artış göstererek bin 790 oldu. Bu satışların 476'sı ilk satış, bin 314'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 77 bin 699 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN