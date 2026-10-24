Aydın'da kuru incirde aflatoksin denetimi sürerken üreticilere teşekkür edildi - Son Dakika
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Aydın'da kuru incirde aflatoksin denetimi sürerken üreticilere teşekkür edildi

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Aydın\'da kuru incirde aflatoksin denetimi sürerken üreticilere teşekkür edildi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemeye yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Üç ilçede üretim kurallarına uyan üreticilerle buluşuldu ve kaliteye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Aydın kuru incirinde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemeye yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları sürerken, üretim kurallarına uyan çiftçilerle bir araya gelinerek ürün kalitesine katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026/1 No'lu Valilik Tebliği kapsamında kuru incirde gıda güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının korunması amacıyla yürütülen denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Saha çalışmalarında üretim kurallarına ve belirlenen standartlara titizlikle uyulmasının ürün kalitesini ve pazar değerini artırdığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında üretim kurallarına uyan, gıda güvenliğini ön planda tutan ve Aydın incirinin marka değerine katkı sağlayan üreticilerle üç ilçede eş zamanlı buluşmalar gerçekleştirildi. Germencik ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'ndeki buluşmaya İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz katılırken, İncirliova ilçesinin İsafakılar Mahallesi'nde Gıda ve Yem Şube Müdürü Hafize Kendiroğlu, Köşk ilçesinin Ilıdağ Mahallesi'nde ise Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Figen Gül üreticilerle bir araya geldi.

Amaç, kuru incirde kaliteyi ve gıda güvenliğini korumak

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla üretim aşamasından itibaren gerekli kurallara uyulmasının ve güvenilir gıda üretiminin önemine dikkat çekildi. Üreticilerin özverili çalışmalarının Aydın incirinin kalite standartlarının korunmasına ve ürünün pazardaki değerinin artırılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aydın tarımını güçlendirmek, üreticilerin emeğini korumak ve güvenilir gıda üretimini desteklemek amacıyla sahadaki çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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