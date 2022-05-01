Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu

01.05.2022 11:17
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu

Aydın'da Ramazan Bayramı arifesinde terzilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Aydın'da Ramazan Bayramı arifesinde terzilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı arifesinde Aydınlı vatandaşlar çarşı ve pazarda alış-veriş yoğunluğu oluşturdu. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, giysilerdeki tamirat işlemleri için terzilerin yolunu tuttu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle iftar sonrası sahur vaktine kadar çalışan terziler müşterilerinin işlerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Efeler ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan Fikret Yılmaz yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu ifade ederek, "İşlerimiz çok şükür bir haftadır daha da arttı. İnşallah hep böyle devam eder. İnsanlar bayram alış verişlerini yapıp bize geliyorlar. Genellikle vücut ölçülerine göre daraltma ve paça tamirat işleri yapıyorum. Sabahtan akşama kadar yoğun tempoda çalışıyorum. Son günlerde de iftardan sonra da gece geç saatlere kadar çalışıyorum. İnsanlar giysilerini teslim almaya geldiklerinde üzerlerinde son kez deniyorlar. Yaptığım işi beğendiklerinde yüzlerindeki gülümseme tüm yorgunluğumu alıyor. Eskiye göre işlerimiz bir nebze daha azalsa da buna da şükür" dedi. - AYDIN

Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Bayram, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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