Aydın Efeler'de 15. Hayır Cemiyeti Kur'an kursu öğrencilerinin ilahileriyle sona erdi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de 15. Hayır Cemiyeti Kur'an kursu öğrencilerinin ilahileriyle sona erdi

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Aydın Efeler\'de 15. Hayır Cemiyeti Kur\'an kursu öğrencilerinin ilahileriyle sona erdi
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırıklar Mahallesi'nde mahalle halkının katkılarıyla 15. Geleneksel Hayır Cemiyeti düzenlendi. Kur'an Kursu'nda öğrencilerin seslendirdiği ilahilerin ardından yapılan dua ile sona eren program, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırıklar Mahallesi'nde mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen 15. Geleneksel Hayır Cemiyeti, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

Dalama Kırıklar Mahallesi Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, programda yıllardır sürdürülen hayır geleneği bir kez daha yaşatıldı. Vatandaşlar aynı sofranın ve ortak manevi değerlerin etrafında buluştu. Mahalle halkının katkı ve dayanışmasıyla gerçekleştirilen cemiyet, farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirdi. Geleneksel hale gelen organizasyonla mahalledeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma duyguları pekişirken, toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekildi. Program kapsamında Dalama Kırıklar Mahallesi Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.

Mahalle halkının katkılarıyla 15'incisi düzenlenen Geleneksel Hayır Cemiyeti, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de 15. Hayır Cemiyeti Kur'an kursu öğrencilerinin ilahileriyle sona erdi - Son Dakika
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