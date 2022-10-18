Aydın haberi | Başkan Çerçioğlu Koçarlı pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi | Başkan Çerçioğlu Koçarlı pazarında vatandaşlarla buluştu

18.10.2022 00:58
Aydın haberi | Başkan Çerçioğlu Koçarlı pazarında vatandaşlarla buluştu

Aydın haberi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na pazardaki yüksek fiyatlardan dert yanarken pazarcı esnafı da satış yapamadıklarını söyledi.

Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Başkan Çerçioğlu bu kez Koçarlı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardan alışveriş yapan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de dinledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yüksek fiyatlardan yakındı. Kış için fazladan battaniye satın alan bir vatandaş yakacak fiyatlarından dert yanarken, birçok vatandaş ise pazar arabasını dolduramadıklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın ile İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mevlüt Şahinci eşlik etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın haberi | Başkan Çerçioğlu Koçarlı pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 01:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haberi | Başkan Çerçioğlu Koçarlı pazarında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement