Aydın haberi... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'da yayın yapan bir internet haber sitesinde 1 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan köşe yazısındaki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şahsım ile ilgili iddialar içeren bölüm tamamıyla gerçek dışıdır" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın imzasını taşıyan ve Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna doğruları aktarmayıp hayali senaryolarla yerel siyasete yön vermeye çalışan şahsın, daha önce iddia ettiği görüşmenin hiç yaşanmadığını kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Belirtilen tarihte Ömer Özmen'in Aydın dışında olduğu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve yerel basında çıkan haberlerle ortaya konulmuş, iddianın doğru olmadığı ispatlanmıştı. Söz konusu medya organizasyonunun bunun üzerine haberini tekzip etmesi gerekirken hayal ürünü senaryolarına yeni boyutlar kazandırarak devam etmesi düştükleri gülünç durumun acınası bir yansımasıdır. Şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışan bu projenin basın ayağındaki ürünlerinin; tarihi geçmiş, miadı dolmuş, kullanım ömrü çoktan bitmiştir. Bir yerel yönetici olarak görevim gereği toplumun her kesiminden her bir bireyle görüşmem gayet normal ve doğaldır. Ancak bunun şekli yine görevim gereği belirlenmiş sınırlar dahilinde şeffaflıkla gerçekleştirilmektedir. Kapalı kapılar ardında, etik dışı görüşmelerde bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesin malumudur. Göreve geldiğim 2019 Yerel Seçimleri öncesinde belirttiğim üzere cam gibi şeffafım ve üç seneyi aşan görev sürem boyunca bu şeffaflığıma şüphe getirecek hiçbir eylem ve söylemde bulunmadım. Gerçek dışı iddiaları gündeme getiren söz konusu basın kuruluşunun da aynı şeffaflık ve basın etiğine uygun habercilik anlayışıyla delilsiz haber yapmamasını ve kamuoyunu bu hayal ürünü senaryolarla daha fazla oyalamamasını temenni ederim. Söz konusu iddialar hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağımı tekrar hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim." - AYDIN