Aydın haberleri! Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek - Son Dakika
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Aydın haberleri! Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

08.08.2022 18:31
Aydın haberleri! Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Uzunçam ve Esenköy Mahallelerinde zeytinlik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ederken, Nazilli Belediyesi de yangın bölgesine ekip gönderdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Uzunçam ve Esenköy Mahallelerinde zeytinlik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ederken, Nazilli Belediyesi de yangın bölgesine ekip gönderdi.

Orman Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği yangın bölgesine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da intikal etti. Çalışmaları yakından takip eden Özcan, "Uzunçam ve Esenköy Mahallesi'nde çıkan zeytinlik alan yangınında ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Orman Müdürlüğümüz olsun, Büyükşehir Belediyemiz olsun tüm ekiplerini seferber etti. Bizde belediyemiz bünyesindeki çok sayıda iş makinasını ve su tankerlerimiz ile bölgeye geldik. Hava rüzgarlı, büyük bir facianın önüne geçildi. Sahada çalışan arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın haberleri! Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek - Son Dakika

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