Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları masaya yatırıldı

23.06.2022 09:05
Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları masaya yatırıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde '2022 Yılı Haziran Ayı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde '2022 Yılı Haziran Ayı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

ASKOM toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında; ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimleri, acil servisten sorumlu başhekim yardımcıları, Aydın Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Acil, özel hastane kalp damar cerrahisi hekimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda; kamu, özel ve üniversite hastaneleri arası hasta nakillerinde sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve halihazırda devam eden uygulamaların iyileştirilmesi, özellikle aort disseksiyonu vakalarına yaklaşım ve çocuk cerrahisi hastalıkları için sevk prosedürleri gözden geçirildi. Branş ASKOM toplantısı yapılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Reha Arsan tarafından verimlilik yerinde değerlendirme çerçevesinde acil servis parametrelerine yönelik sunum yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın tüm acil sağlık hizmetleri ve sevk durumları masaya yatırıldı - Son Dakika

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