Aydın Valisi Aksoy ADÜ'lü öğrenciler ile birlikte yemek yedi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan 2 bin 394 kişilik kız yurdunu ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy ile birlikte ADÜ'de öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılan ve geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan 2 bin 394 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle çay içip sohbet eden Aksoy, yeni yurt binasının öğrencilere hayırlı olması diledi. - AYDIN