Üye Girişi
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi - Son Dakika

Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi

06.02.2022 15:19
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi yapıldı.

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi yapıldı. 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 3. yaşını pasta yiyerek kutladı. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş, çocukları ile birlikte hayvanat bahçesinde buluştu. Bozayı Silva'nın doğum gününde renkli görüntüler oluştu.

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi yapıldı. 2019 yılında henüz 7 aylıkken dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi tarafından gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, kutlanan doğum günüyle 3. yaşına girdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından Silva'ya ait olan alan, balon ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süsledi. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş ise çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ayı Silva pastasını yerken renkli görüntüler oluştu. Doğum günü kutlamasına katılan vatandaşlar fotoğraflar çekerek o anı cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

"Silva'mız 3'üncü yaşına girdi"

Silva'nın doğum gününde konuşan Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu," Silva 380 gram prematüre olarak 31 derece vücud ısısıyla doğmuş olmasına rağmen nadir olan bir ayı türümüz. Silva'nın bugün 3.yaşını kutluyoruz. Her yıl farklı bir coşkuyla kutlandı. Silva 3 yaşında olmasına rağmen hala evcil ve hala eğitimli bir ayıdır. O güzel yüreğinden ve merhametinden hiçbir şey eksilmemiş, adeta vahşileşmemiş bir türümüz. Bugün sömestr tatilinin son günü olmasıyla birlikte tüm çocuklarımla ve tüm misafirlerimize bu güzel anı yaşatmak istedik. İnsanlar hiçbir farkı olmayan canlı türlerimize burada çok farklı bir ilgiyle, tedavileri, bakımları, beslemeleri ve burada ki yaşam alanlarına kadar tüm özen ve özveriyi göstermekten bizde mutluyuz. Silva'mızın yeni yaşını daha güzel günlerde kutlamamız dileğiyle" dedi.

"Silva büyümüş"

Doğum gününe katılan Yusuf Aslan, "Bugün burada çok mutluyuz, çok eğlendik. Eğlenmeye devam ediyoruz. Silva'nın doğum gününü gördük. Silva büyümüş" diye konuştu.

"İkimizin de nice seneleri olsun"

Ayı Silva'nın doğum gününe katılan Mustafa Bayarlar, "Dün benim doğum günümdü bugün de Silva'nın doğum günü. Ben 35 yaşına bastım. Silva'da bugün 3'üncü yaşına girdi. Çok mutluyuz ikimize de nice seneleri olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi
Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi

YORUMLAR
500

Hayvanat Bahçesi, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ayı Silva'ya 3. yaş günü sürprizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement