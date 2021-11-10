Ayvalık Ata'sını özlemle andı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Ayvalık'ta ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak, Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından; sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı ile siyasi partilerin çelenklerinin sunumu ile devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasının ardından ikinci tören saat 10.00'da Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Bugün ebediyete irtihalinizin 83 yıl uzağında, Cumhuriyetimizin 100. şeref yılına 2 yıl kala, bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. Kalbimizde; fikirlerindeki sağlamlık ile unutulmaz bir lider, hayatını milletine adamış mümtaz bir devlet adamı ve milli mücadelede sergilediği basiret ile büyük bir komutan olarak bir kez daha rahmetle yad etmek; şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bir kere daha size, birinci vazifemizi unutmadığımızı; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek azmiyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu söylemek için buradayız." dedi.

Büyük Ata'nın manevi mirasına layık olmak gayretinde olduklarının altını çizen Güner Bahadır, "Bugün de gayemiz, ilim ve aklın rehberliğinde içeride ve dışarıda güçlü Türkiye'yi inşa edecek şuurlu bir gençlik yetiştirmektir. Bu hedeften taviz vermeyeceğimizi buradan bir kez daha beyan etmek isterim. Bıraktığı miras doğrultusunda, emanet ettiği cumhuriyete ve onun değerlerine sadık nesiller yetiştirmek, milli eğitim camiası olarak bizim öncelikli görevimizdir" diye konuştu.

Tören; öğrencilerin Atatürk ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, "Atatürk" konulu video gösteriminin ardından "İzindeyiz Atam" temalı programın sunumu ile sona erdi. - BALIKESİR