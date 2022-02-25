Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı

25.02.2022 21:29

- Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Badmington Küçükler Grup Yarışmaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

- Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı

BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Badmington Küçükler Grup Yarışmaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

İstanbul, Edirne, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illerinden 6 takımın katıldığı yarı final grup müsabakalarında ilk ikiye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde edecekleri öğrenildi.

Ayvalık'ta, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonunda gerçekleşen Türkiye Badmington Küçükler Grup Yarışmaları açılış seronomisiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seronomide konuşan Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan, okul sporlarının önemli bir etabının Ayvalık'ta yapıldığını vurgulayarak, "Ben öncelikle İstanbul, Edirne, Bursa, Çanakkale ve il merkezimizden buraya gelen sporcularımız ve bu gençlerimizi yetiştirmeye çalışan eğitimcilerimize, konuk takımlarımızı buraya gönderen il milli eğitim müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya katılan çocuklarımıza yeni şeyler öğrenecekler ve vizyon kazanacaklardır. Yeni deneyimlere sahip olacaklar ve güzel anılarla buradan ayrılacaklardır. İnşallah bu tür şampiyonalara ev sahiplikleri yaparak bizlerde Ayvalık'ın spor turizmine katkı verebiliriz" diye konuştu.

Şükrü Balkan'ın konuşmasının ardından başlayan şampiyonada; Balıkesir Çiğdem Batubey Ortaokulu, Balıkesir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Özel Çanakkale Doğa Ortaokulu, Bursa Özel Mesafe Koleji Ortaokulu, Edirne Atatürk Ortaokulu ve İstanbul Nasreddin Hoca Ortaokulu sporcuları resmi hakemlerin gözetiminde puan mücadelesi yaptı.

Karşılaşmaları Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da seyircilerin arasında izlerken, şampiyona heyecanının yarın sona ereceği öğrenildi.

Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı
Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı
Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı

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Balıkesir, Hisarcık, gençlik, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Küçükler Badmington heyecanı - Son Dakika


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