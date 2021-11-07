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Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı Gazisi Ağayev: "Düşmanın 4 yılda aldığı topraklarımızı, 44 gün içinde işgalden kurtardık" - Son Dakika

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı Gazisi Ağayev: "Düşmanın 4 yılda aldığı topraklarımızı, 44 gün içinde işgalden kurtardık"

07.11.2021 10:33
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı Gazisi Ağayev:

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin 8 Kasım'daki yıldönümü öncesi açıklamalarda bulunan Gazi Ceyhun Ağayev, "Düşmanın bizden 4 yılda aldığı toprakları, Azerbaycan ordusu ve başkomutanımızın akıllı siyaseti neticesinde 44 gün içinde işgalden kurtardık" dedi.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin 8 Kasım'daki yıldönümü öncesi açıklamalarda bulunan Gazi Ceyhun Ağayev, "Düşmanın bizden 4 yılda aldığı toprakları, Azerbaycan ordusu ve başkomutanımızın akıllı siyaseti neticesinde 44 gün içinde işgalden kurtardık" dedi.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden bir yıl geçti. Azerbaycanlılar zaferin yıl dönümünde saatler kala 8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtuluşu ve Zafer Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Zafer Günü'nün heyecanını yaşayan 2. Karabağ Savaşı gazileri açıklamalarda bulundu.

"Şehit annelerinin her zaman yanındayız"

Azerbaycan'ın şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Gazi Namig İbrahimli, "Şehit kardeşlerimizin kanını yerde bırakmadık. Buradaki bütün kardeşlerimiz savaşa gönüllü olarak katıldı. Füzuli, Cebrayıl, Hocavend, Şuşa istikametindeki operasyonlara katıldık. Halkımızdan ve dost ülkelerimizden aldığımız destekle 44 gün süren savaşta galip olduk. Bütün gazilerimizin ve şehit annelerinin yanında olmalıyız. Gazilerimizin ve şehit annelerinin her zaman yanındayız. Biz de onların evlatlarıyız" dedi.

8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtarılması ve Zafer Günü'ne az kaldığını vurgulayan İbrahimli, "Son 30 yıldaki en büyük bayramlarımızdan biri Zafer Günü'dür. 30 yıllık hasrete son verdik ve inşallah bu bayramı coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

"Topraklarımızı geri aldık bu bize yeter"

Savaşta iki ayağını da kaybeden Gazi Abdulla Abdullayev, "Savaş döneminde benim dışında bütün arkadaşlarımı askere çağrıldılar. Ben de savaşa gönüllü olarak katıldım. 5 Ekim'de Ağdam'da havan topu mermisinin yanıma düşmesiyle yaralandım. Zafer Günü'nün sevincini bizden fazla yaşayan olamaz. Bu kadar emek verdik ve boşuna şehitler vermedik. Topraklarımızı geri aldık bu da bize yeter. Ayak, göz kaybedilse bile fark etmez esas olan topraklarımızı geri aldık" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın 4 yılda aldığı topraklarımızı, 44 gün içinde geri aldık"

Ağdere istikametindeki çatışmalarda yaralandıktan sonra tedavisini yarıda bırakarak savaşa geri dönen Gazi Ceyhun Ağayev, "Yaralandıktan sonra tedavimi yarıda bırakarak, 9 gün sonra savaşa yeniden katıldım. Bütün şehitlerimizin aileleri önünde eğilerek, başsağlığı diliyoruz. Savaşı kayıp vermeden, şehit vermeden kazanmak olmuyor. Ancak o şehitler sayesinde bizler bugün Azerbaycan'ın topraklarının tamamının işgalden kurtarılmasını bütün dünyaya ilan edebiliyoruz. Düşmanın bizden 4 yılda aldığı toprakları, Azerbaycan ordusu ve başkomutanımızın akıllı siyaseti neticesinde 44 gün içinde işgalden kurtardık. Şehitlerin anne ve babalarına büyüttükleri evlatları bu toprakları işgalden kurtarmak için kurban verdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zafer Günü ve Askeri Ganimetler Parkı'nın şehit ailelerine bir nevi teselli olduğunu vurgulayan Ağayev, "Evlatlarının boşuna şehit olmadığının ve intikamlarının alındığının tesellisidir. Bütün Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. İnşallah Azerbaycan halkı böyle bir derdi bir daha görmez, annelerimizin gözü yaşlı kalmaz ve annelerimiz, evlatlarını bundan sonra şehit vermez" dedi.

"Sevinç ve kaderi aynı anda yaşıyoruz"

Bir taraftan sevinç bir taraftan da keder hissi yaşadığını belirten Ağayev, "Ne kadar sevinç yaşasak da, şehit kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman bir o kadar da kederleniyoruz. Keşke onlar da bu günleri görseydi. Bir taraftan da gurur hissi yaşıyoruz. Tarih kitaplarına yazılacak Azerbaycan'ın bu zaferine, bir nevi bizim de katkımız oldu" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının her bayramda işgal altındaki toprakların kurtarılması dileğiyle yaşadığını belirten Gazi Ülvi Gadir, "44 günlük savaşta 27 yıllık hasretimize son verdik. Bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şimdi Zafer Günü'nü kutluyoruz. Başkomutanımızın uzun yıllar boyunca yürüttüğü siyaset neticesinde oldu. Bunun neticesinde biz 44 gün sonra topraklarımızı işgalden kurtardık. Çok mutlu ve gururluyuz. Dünya tarihinde bir yeniliğe imza attık. Bu hisleri, bu duyguları bir gazi olarak sözlerle, cümlelerle ifade edemiyorum. Ancak içimde bunu yaşıyorum" dedi.

Zafer Günü'ne az kaldığı için sevinç duyduğunu ifade eden Gazi Zakir İmanov, "Şehitlerimiz oldu. Şehit annelerinin karşısında başımı eğiyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Başkomutanımız İlham Aliyev başta olmak üzere bütün dünyaya Azerbaycan'ın nasıl güçlü bir devlet olduğunu gösterdik. Düşman işgali altında olan bütün topraklarımızı kurtardık" diye konuştu.

"Bizim için çok büyük bir gurur"

Azerbaycan halkını zafer kazandığı için tebrik eden Pervin Abdullayev, "Bu zaferi bize kazandıran bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit annelerine sabır diliyorum. Biz Azerbaycan askeri olarak halkımızın yüzünde bu hoş gülümsemeyi sağlamamız bizim için çok büyük bir gurur hissi. İnşallah Azerbaycan bundan sonra daha iyi başarılara imza atacak" şeklinde konuştu.

8 Kasım Zafer Günü

Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü", Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirilmişti. Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşu savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynamıştı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Ermenistan'ın yenilgiye uğramasının ve askeri operasyonların durmasına yol açan en önemli etkenlerdendi. Bu nedenle Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

2. Karabağ Savaşı 44 gün sürdü

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı atağa geçti. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona erdi. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı Gazisi Ağayev: 'Düşmanın 4 yılda aldığı topraklarımızı, 44 gün içinde işgalden kurtardık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı Gazisi Ağayev: "Düşmanın 4 yılda aldığı topraklarımızı, 44 gün içinde işgalden kurtardık" - Son Dakika
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