Azerbaycan diaspora temsilcileri Şuşa'da bir araya geldi - Son Dakika
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Azerbaycan diaspora temsilcileri Şuşa'da bir araya geldi

22.04.2022 15:04
Azerbaycan diaspora temsilcileri Şuşa'da bir araya geldi

Azerbaycan diasporası Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı'nda Şuşa'da bir araya geldi.

Azerbaycan diasporası Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı'nda Şuşa'da bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, "Ermenilerin işgal döneminde yaptığı vahşetin anlatılmasına ihtiyaç var" dedi.

Karabağ'ın incisi, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da gerçekleştirilen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı çalışmalarına başladı. Açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı kurultaya, 65 ülkeden yaklaşık 400 diaspora temsilcisi katılıyor. Kurultayda, "Savaş sonrası dönemde Azerbaycan diasporasının karşılaştığı zorluklar", "Azerbaycan diasporasının, diasporaya katkıları", "Karabağ'ın restorasyonu ve yeniden inşası" konulu paneller düzenlenecek.

Kendisi için duygu dolu bir gün olduğunu belirten TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Bu kurultayın burada toplanması önem arz ediyor. Azerbaycan'ın haklı davasının ne kadar önemli olduğunu buradaki arkadaşlar dünyaya yayacaklar. 44 günlük Vatan Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin, Türk kamuoyunun, 85 milyonun Azerbaycan'ımızın yanında dik, onurlu duruşu önemliydi. Bundan sonraki süreç kolay bir süreç değil. Çünkü uluslararası camiada bunu çok iyi anlatmamız lazım. Gördüğünüz topraklarda kültür hazineleri yok edilmiş, mezarlıklar arabalarla sürülmüş. Mezar taşlarını bulamazsınız. Camilerin ahır yapıldığını görüyorsunuz. Bütün bu kültür hazinelerinin, yıkılmış olanların hesabı sorulacak" diye konuştu.

"Ermenilerin işgal döneminde yaptığı vahşetin anlatılmasına ihtiyaç var"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle Dünya Azerbaycanlılarının Kurultayı'nın Şuşa şehrinde düzenlendiği belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Cumhurbaşkanı, Vatan Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgili diaspora temsilcilerimize geniş bir şekilde bilgi verdi ve onlara talimatlar verdi. Savaş sonrası sürece girsek de, ne yazık ki, Ermenistan'da intikam düşünceleriyle yaşayan bazı kişiler halen kendi faaliyetlerini devam ettiriyor. Kendi imkanlarını kullanarak Azerbaycan'a karşı karalama kampanyaları yürütüyorlar. Onun için diaspora teşkilatlarımıza faaliyet gösterdikleri ülkelerde Azerbaycan gerçeklerinin ve Ermenilerin işgal döneminde yaptığı vahşetin anlatılmasına ihtiyaç var" dedi.

Azerbaycan diaspora teşkilatları arasında ve dost ülkelerin diaspora teşkilatlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Hacıyev, Türk diaspora teşkilatlarıyla birlikte ortak çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Diasporanın faaliyetlerini belirleyecek önemli kararlar alması beklenilen kurultay yarın sona erecek. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan diaspora temsilcileri Şuşa'da bir araya geldi - Son Dakika


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