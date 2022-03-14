Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor - Son Dakika
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Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor

14.03.2022 15:03
Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor

Azerbaycan ve Türkiye arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan ve Türkiye arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan başkenti Bakü'de, Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu (İSB) ile Türkiye Motorlu Taşıma Bürosu arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı. Karşılıklı işbirliği protokolünü Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) Müdürü Mehmet Akif Eroğlu ve Azerbaycan Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Reşad Ahmedov tarafından imzalandı. Türkiye ve Azerbaycan Motorlu Taşıt Bürosu arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında yeşil kart, Bürolar Konseyi'ne bağlı 46 ülkede bir ilk olmak üzere dijital olarak kontrol edilebilecek. TMTB Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Yeşil Kart sistemini dijital olarak kontrolünün sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Sektörümüz, acentemiz prim, komisyon kaybetmeyecek, tazminatlara maruz kalmayacağız. Dışardan gelince, sahte yeşil kart olduğunda biz bunu poliçesiz, sertifikasız addediyoruz ve buradaki zararlar de bizim güvence hesabımıza devroluyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ve sigorta sektörüne bir maliyeti var. Bu da önlenmiş olacak. Dolayısıyla çok yönlü avantajı olmuş olacak. İnşallah bu entegrasyon tamamlandığında bürolar konseyi nezdinde bir ilk oluyor. Bunu iki kardeş ülkenin bir çok alanda gelişen işbirliğinin buraya yansıması bizim için de hem anlamlı, hem de gurur verici oldu" diye konuştu.

"Yeşil Kart sistemleri entegre ediliyor"

Türkiye ve Azerbaycan Yeşil Kart Sigorta Büroları arasında imzalanan işbirliği protokolü, Yeşil Kart Sistemi alanında ortaklık ve karşılıklı işbirliğini sağlamayı amaçlıyor. Belgeye göre, her iki ülkenin Yeşil Kartlarının geçerliliği Türkiye ve Azerbaycan sınır kontrol noktalarında dijital teknolojiler kullanılarak kontrol edilebilecek. Taraflar, ilgili mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak bilgi alışverişinde bulunacak ve Yeşil Kart bilgisi konusunda gümrük kontrol noktalarına gerekli yardımı yapacak. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor - Son Dakika


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