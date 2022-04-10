Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi

10.04.2022 21:51
Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Azerbaycan'daki Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycanlı milletvekilleri, şehit aileleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş adamları katıldı.

Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğini geliştirmek için mücadele edenlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu vurgulayan Büyükelçisi Bağcı, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün geldiği seviyede sizlerin büyük emeği var. Buna inancım tamdır. Özellikle milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş adamlarımız bu ilişkiyi korumak ve ilerlere taşımak için derinleştirmek için yıllardır yılmaz bir şekilde bir mücadele veriyorlar. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri benim de görev yaptığım bu dönemde Karabağ zaferi sonrasında 30 yıllık hüznün son bulduğu bu dönemde, inşallah hep beraber, el birliğiyle daha yukarılara taşımak mücadelesi vereceğiz. Sizleri, bu uğurlu yolda yanımızda görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar programından sonra gazetecilere açıklamada bulunan TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Büyükfırat, "Bereket rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında bizim burada bütün iş adamlarımız, devlet kurumlarımız, büyükelçimiz, milletvekillerimizin bir çatı altına toplanması güzel oldu. Aynı zamanda bizlerin burada Azerbaycan'da faaliyetlerimizde göstermiş olduğumuz özellikle sosyal projelerimizi, şehit ailelerine Türkiye'de eğitmekle ilgili, şehit ailelerimizin şu anda çocukları Türkiye'de üniversitelerimizde okuyor. Yine şehit ailelerimize yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar ve Karabağ'ın yeniden canlanması ile ilgili yapılmış olan çoklu faaliyetler ve çalışmalar var. Bunlara da değinmiş olduk. Pandemiden dolayı iftarlara ara verilmişti. Bu vesileyle ilk iftarımız yapılmış oldu. Bütün iş adamlarımızın, yine SSK'larımızın, aynı şekilde ailelerin bir araya gelmesine vesile oldu Ramazan ayı. Bu vesileyle hepimiz bir araya gelmiş olduk. Güzel bir gün oldu, güzel bir iftar oldu" dedi. - BAKÜ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu

Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 21:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement