Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi

Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi
24.05.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı’nda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım’ın, dernek üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında özel uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım’ın, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Özel uçakla kente gelen Yıldırım, GAP Havalimanı’nda taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Aziz Yıldırım’ı havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol karşıladı. Karşılama sırasında taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi

HAVALİMANINDA YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşen karşılamada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım’a destek verdi. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanında yoğunluk oluştu. Seçim sürecinde çalışmalarını sürdüren Yıldırım’ın kentte gerçekleştireceği temasların Fenerbahçe camiası açısından önemli olduğu değerlendiriliyor. Şanlıurfa’daki program kapsamında dernek üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen Aziz Yıldırım’ın seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Toplantının basına kapalı şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken, Yıldırım’ın kulübün geleceğine yönelik projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi

ŞANLIURFA’NIN ARDINDAN ROTASI MARDİN

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın Şanlıurfa’daki temaslarının ardından programına Mardin’de devam edeceği belirtildi. Bölgedeki taraftarlarla bir araya gelmesi planlanan Yıldırım’ın seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüreceği ifade edildi. Fenerbahçe’de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının temasları dikkatle takip edilirken, Aziz Yıldırım’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin camiada büyük ilgi gördüğü kaydedildi. Şanlıurfa’daki program boyunca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım’ın kentteki temaslarının ardından Mardin’e hareket edeceği öğrenildi.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
İran'dan Trump'ın "Anlaşma hazır" iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
07:13
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü
07:03
Adana’da 4.9 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.