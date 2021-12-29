Üye Girişi
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı - Son Dakika

Aziziye zabıtası ceza yağdırdı

29.12.2021 15:02
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm marketleri mercek altına aldı.

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm marketleri mercek altına aldı. Marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetiminin yapıldığı Aziziye'de, zabıta ekipleri adeta ceza yağdırdı. Uygulama kapsamında aralarında zincir marketlerin de bulunduğu birçok işletme hakkında yasal işlem yapıldı, tutanak tanzim edilerek para cezası uygulandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan "Fiyatlar her gün denetlenecek!" talimatı alan ekipler, bu yönde vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendirmeye aldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, fahiş fiyat artışı ve özellikle de fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "Kim ya da hangi işletme olursa olsun; vatandaşın helal kazancına göz dikmişse, gözünün yaşına bakmayız!" dedi.

Fiyat istismarına geçit yok!

Başkan Orhan, küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin dünyanın her tarafında hissedildiğinin altını çizerek, bu durumun arz talep dengesini bozmakla kalmadığını, aynı zamanda emtia fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirtti. Türkiye'de ise, bir takım sinsi planların da etkisiyle döviz kurunun tırmanışa geçtiğini hatırlatan Orhan, bu gerekçeyle neredeyse tüm tüketim ürünlerinde anormal fiyat artışları yaşandığına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda uygulanan yeni ekonomi modeli ve kur garantili lira mevduat politikası sayesinde döviz çok sert bir düşüş yaşadı. Şimdi sırada döviz gerekçe gösterilerek yapılan fiyatlamalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere; bu durumu fırsata çeviren ve fiyat istismarına yönelenlere karşı geniş çaplı bir mücadele başlattık" ifadelerini kullandı.

Denetimler aralıksız devam edecek

Bu doğrultuda Aziziye Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerini her gün fiyat denetimi yapmakla görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Orhan, "İlçemizdeki bütün marketleri gün boyunca denetim altında tutuyoruz ve fiyat denetimi yapıyoruz. Hafta başından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz denetimler kapsamında tutanak tanzim edip yasal işlem yaptığımız birçok işletme oldu. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri de anında değerlendirmeye alıyor ve gerekeni yapıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususu sık sık hatırlatıyor ve uyarıda bulunuyor. Fahiş fiyat uygulamalarına yeltenen ve istismara kalkışan kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmayacak, en ağır biçimde cezalandıracağız" diye konuştu. - ERZURUM

Aziziye zabıtası ceza yağdırdı
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Para Cezası, Zabıta, Döviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aziziye zabıtası ceza yağdırdı - Son Dakika


Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz         
14:56
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı         
14:53
Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü..         
14:47
Pınar Deniz'den karantina sonu videosu Pınar Deniz'den karantina sonu videosu         
14:32
İngiltere'de sincap terörü: 18 yaralı İngiltere'de sincap terörü: 18 yaralı         
13:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:03 Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
14:54 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Aziziye zabıtası ceza yağdırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement