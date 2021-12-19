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Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar - Son Dakika

Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar

19.12.2021 09:32
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Servi ile 59 yaşındaki kuzeni Namık Hüner, yaklaşık 45 senedir meşe odunundan mangal kömürü elde ederek hem baba mesleğini sürdürüyor hem de geçimini sağlıyor.

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Servi ile 59 yaşındaki kuzeni Namık Hüner, yaklaşık 45 senedir meşe odunundan mangal kömürü elde ederek hem baba mesleğini sürdürüyor hem de geçimini sağlıyor.

Çatalca'nın Ormanlı köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Hüseyin Servi ve 59 yaşındaki Namık Hüner, yaklaşık 45 senedir meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek geçimlerini sağlıyor. Babadan kalma mesleklerini yıllardır sürdüren kuzenler, 6 ton odundan 1 ton kömürü 15 günde elde ederek satışa sunuyor. İki kuzen, kaçak oluşma ihtimaline karşı ocak adı verdikleri yanan meşe odunlarının başında 15 gün boyunca nöbet tutuyor.

12 yaşından beri mangal kömürü üretimi yapan Hüseyin Servi, 80 yaşında olmasına rağmen işini severek yaptığını ve zorlanmadığını söyledi. En dayanıklı kömürün Ormanlı kömürü olduğunu belirten Servi, "Sabah kalkıp camide namazımı kılarım. Kahveye gider çayımı içer, sonra da kahvaltımı yaparım. Sonra iş elbiselerimizi giyip traktörle ormana gideriz. Ormanda kesim ve budama işini yaptıktan sonra traktöre yükleyip geri döneriz. Odunları yakmak için bir yere topluyoruz. Üstünü örtme işi kalıyor sonra, üstüne çeltik otu, onun üzerine toprak atıyoruz. Ertesi gün yakıyoruz" dedi.

"Gençler çok nazik, terlemeden para kazanmak istiyorlar"

Sürecin 15 gün sürdüğünü söyleyen Servi, "Daha sonra tüccarlar gelip bizden alıyorlar. Sonra bu kömürler sizlere ulaşıyor. En iyi, dayanıklı Ormanlı kömürü meşhurdur ve pirinci de meşhurdur. Biz geçimimizi hem çiftçilikten hem de mangal kömüründen kazanıyoruz yarı yarıya. Ben zorlanmıyorum. Bir tek bacaklarımda kireçlenme var. Seve seve yapıyorum yani. Gençler çok nazik, terlemeden para kazanmak istiyorlar. Bak ben terliyim şimdi ama onlar terlemeden para kazanmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yapımı 15 gün sürüyor, 15 gün başında bekliyoruz"

Doğduğundan beri Ormanlı köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Namık Hüner ise, babadan kalma bir meslek olduğunu söyleyerek, "Doğduğumuzdan beridir bu köydeyiz. Bu işi yapıyoruz. Babadan kalma bir meslek. Sabah kalkıyoruz nevaleleri yanımıza alıyoruz, sonra ormanda kesip budama yapıyoruz. Traktörlere yüklüyoruz buraya getiriyoruz. Burada toplayıp yakıyoruz. Yapımı 15 gün sürüyor. 15 gün boyunca başında bekliyoruz" dedi.

"Köyümüzün 700 yıllık bir tarihi var"

Ormanlı köyünün muhtarı Kerem Beceren, Osmanlı döneminden bu yana köy sakinlerinin mangal kömürü, çeltik, pirinç ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi. Pandemiden sonra mangal kömürünün satışlarında artış yaşandığını ifade eden Beceren, "Köyümüzün 700 yıllık bir tarihi var. Osmanlı'ya dayanıyor. Geçmiş dönemden bugüne hep mangal kömürü, çeltik, pirinç ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir köyümüz var" diye konuştu.

"Bu sene ormancının yüzü gülüyor"

Köyün Karadeniz kıyısında olduğunu söyleyen muhtar Beceren, "Çatalca'nın da en güzel köylerinden bir tanesi, Karadeniz kıyısında. Yaklaşık 1940 yılından beri burada mangal kömürü yapılıyor. Bu sene ormancının yüzü gülüyor. Çünkü biz 7-8 yıldan beri kömürü iki liradan veriyorduk. Şu anda 4,5-5 liraları buldu. 6 ton odunda 1 ton kömür alıyoruz. Bütün restoranların kapanmasıyla birlikte pandemi bizi etkiledi. Restoranların açılmasıyla bizim işlerimiz de açıldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar
Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar

İstanbul, Ormanlı, Osmanlı, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Babadan kalma kömürcülük mesleğini 45 yıldır sürdürüyorlar - Son Dakika


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