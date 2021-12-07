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Bağcılar'a e-spor merkezi açılıyor - Son Dakika

Bağcılar'a e-spor merkezi açılıyor

07.12.2021 16:12
Bağcılar'a e-spor merkezi açılıyor

Spor dallarında yaptığı hizmetlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Spor Kenti" ödülünü alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuk olduğu lisede öğrencilere e-spor merkezi müjdesi verdi.

Spor dallarında yaptığı hizmetlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Spor Kenti" ödülünü alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuk olduğu lisede öğrencilere e- spor merkezi müjdesi verdi. Yavuz Selim Mahallesi'nde yapımına başlanan e-spor merkezinde eğitimin yanında uluslararası turnuvalar da yapılabilecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katıldığı programda gençlere seslenen Çağırıcı, "Bizim için esas olan Bağcılar'ın geleceği ve özellikle geleceği inşa edecek olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Tüm gayretimiz ve çabamız bu doğrultuda. Hedeflerimizi buna göre belirliyor ve çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz. Ülkemizde başta savunma sanayi teknoloji ve bilişim olmak üzere güzel gelişmeler yaşanıyor. Ümit ediyorum ki istihdam konusunda, ülkemize hizmet konusunda sizleri yetişmiş birer nefer olarak göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Uluslararası turnuvalar düzenlenecek

Gençlere sundukları çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Sporun Kenti" ödülünü aldıklarını belirten Çağırıcı, "Şimdi de e-spor merkezimizin inşaatına başladık. İçinde eğitim salonlarının da olduğu, uluslararası turnuvaların bile düzenleneceği çok güzel bir yer olacak. Ayrıca modern spor dalı olan espor'un en iyilerinin Bağcılar'dan çıkacağına inanıyorum" dedi.

Öğrenciler, bu güzel habere alkışlarla karşılık verdi. Öğrencilerin istek ve şikayetlerini not alan Çağırıcı onlarla ilgilenme sözü verdi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Lokman Çağırıcı, cumhurbaşkanı, Bağcılar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'a e-spor merkezi açılıyor - Son Dakika


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