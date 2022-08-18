Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov - Son Dakika
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Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov

18.08.2022 11:18
Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov

Bağcılar'da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı.

Bağcılar'da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yaşlı adamın dans şovu renkli görüntüler oluşturdu.

Bağcılar'da elindeki poşetle evine doğru giden yaşlı bir adam, sokakta asker eğlencesi yapan gençleri görünce aralarına katıldı. Yaşlı adam elindeki poşeti park halindeki arabanın yanına bırakarak, elindeki bastonla gençlerin dansına eşlik etti. Bastonlu yaşlı adamın sergilediği figürler gençlerden alkış topladı. Yaşlı adam bir süre sonra yere koyduğu poşetini alıp yoluna devam etti. Yaşlı adamın enerjisi gençleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov - Son Dakika

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