Üye Girişi
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı

02.12.2021 15:36
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı

Bağcılar Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları ve moda defilesi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları ve moda defilesi yapıldı. Ünlü mankenler engelli kursiyerlerin tasarlayıp ürettiği tişörtlerle podyumda boy gösterirken, dereceye giren engelli sporculara da çeşitli ödüller verildi.

Bağcılar Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" için farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağcılar'da Sıfır Engel" ve "Birlikte Daha Güzel" sloganlarıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında engelli sporcular hem boccia, bilek güreşi, basketbol ve okçuluk dallarında yeteneklerini sergiledi hem de birbirinden ünlü mankenler, engelli kursiyerlerin tasarlayıp ürettiği tişörtleri giyerek yine kursiyerlerle birlikte podyumda yürüdü. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile sanat camiasından Çiğdem Tunç, Şenol İpek ve Cem Uçan gibi ünlü isimler de katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir seri etkinlikler düzenledik. Bugün de Engelliler Sarayımızdaki defile ve sergi etkinliğinde birlikteyiz. Ben öncelikle Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum ama bir gün değil onlara 365 gün aynı ilgi, alakayı ve aynı sevgiyi göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda herkese ve her kesime hizmet ederken engelli kardeşlerimize de aynı sevgiyi aynı hizmeti sunmanın ve Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar mutluluğunu yaşadık. Biz onların önündeki engeli kaldırmış olsak onlara engelli de demeyiz. Demek ki engelli olan onlar değil, engelli olanlar bu engeli görmeyenler ve kaldırmayanlardır. Bizim burada elde ettiğimiz başarılar gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onlara verilen değerin, onlara verilen emeğin kısa sürede hizmete dönüştüğünü, başarıya dönüştüğünü görmek de bizler için büyük bir heyecan oldu" dedi.

Boccia Milli Takım Sporcusu olan 36 yaşındaki Atike Gürbüzer, "Spastik engellilerin oynadığı bir spor dalı. Ben kas hastasıyım ve okçuluk, atletizm, basketbol gibi sporlarda yer alamıyorum. O yüzden federasyon böyle bir takım kurdu ve bize de şans tanıdı. O yüzden çok mutluyum ve bu sporda olmaktan da gerçekten mental olarak da hepsini kullanabiliyoruz. Yatalak olan kişiler bile bu sporcu yapabiliyor. Engelli arkadaşlarımıza her zaman şunu söylüyorum: Hiçbir zaman kendini eve kapatmasınlar, hiçbir zaman kendilerine dönmesinler hep dışa dönük olsunlar ki bir şeyleri başarabilsinler. Gerçekten bu yönde Bağcılar Belediyesi sayın Lokman Başkanımızla birlikte bize çok destek oluyor. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediyesi Atletizm Milli Sporcusu olan 28 yaşındaki Zübeyde Süpürgeci ise, "Bu programlar, insanların bakış açısını değiştirebilmek için önemli programlar. Engelli olsun ya da olmasın bir insanın mücadele etmesi çok önemli. İnsanlar kendilerine ne hedef koyduysa onu başarsınlar. İnsanın önünde engel yoktur, asıl düşüncelerde engel vardır. Biz bedenen engelliyiz ama biz kendi hayatımızda bu engelleri spor dalıyla aştık. Bunu Bağcılar Belediyesi'nde aştık ve diğer belediyelerin de böyle spor dalları aşıp da engelli branşlarda daha çok bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı

Dünya Engelliler Günü, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:31 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi? Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk 15:25 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü 14:36 Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
Suçüstü yakalanan baba oğulun evine yeni baskın! Zemin katı depoya çevirip, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar Suçüstü yakalanan baba oğulun evine yeni baskın! Zemin katı depoya çevirip, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar         
15:40
Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:30
Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı! Adı "katil kuyruk"! 74 milyon yıl önce yaşayan dinozoru Şilili bilim adamları ortaya çıkardı!         
15:25
Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı         
15:22
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement