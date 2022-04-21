Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

21.04.2022 13:55
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

Erzurum'da "Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı" tamamlandı.

Erzurum'da "Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı" tamamlandı.

Erzurum Valiliği koordinesinde Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Salonlarında düzenlenen çalıştayda paydaş tüm kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerden akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilde bağımlılıkla mücadele konusunda yapılanlar, ilde güçlü olunan ve güçlendirilmesi gereken konular tüm ayrıntılarıyla değerlendirilerek masalarda tartışıldı.

10 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun (BMYK) kararları doğrultusunda toplumun katılımıyla birlikte ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi amacıyla tüm tarafların içerisinde yer alacağı, herkesin sorun ve çözüm önerilerini rahatlıkla ifade edebileceği "ben olsaydım" etiketi kullanılarak istişare çalıştayları yapılacağı belirtildi.

Erzurum'un bütün ilçelerinde ilçe çalıştayları 4 - 8 Nisan 2022 tarihleri arasında ilçe kaymakamlıkları başkanlığında düzenlenerek çeşitli konular masaya yatırıldı. İlçe çalıştaylarının tamamlanmasının ardından, Erzurum Valiliği başkanlığında ve Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçelerden gelen geri bildirimler de değerlendirilerek 3 gün süren il çalıştayında, toplam 7 masaya ayrılmış olan "Madde, Tütün, Alkol ve Davranışsal Bağımlılık" konularında, alanında yetkin kişilerin katıldığı çalıştayda, katılımcılar bilgi birikim ve deneyimlerini aktardı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Vali Yardımcısı Can Atak'ın konuşmalarının ardından yapılan sunumda, bağımlılıkla mücadelede ilde çeşitli paydaş kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan faaliyetler aktarıldı. Sunumun ardından katılımcılar çalışma masalarına geçerek 3 gün boyunca kendileri için belirlenmiş olan konu başlıkları altında çalışmalarını sürdürmüş ve tüm masaların, kendi konuları hakkındaki görüşlerini ve tavsiye niteliğindeki kararlarını diğer tüm katılımcılar ile paylaşmalarının ardından çalıştay tamamlandı.

Erzurum çalıştayına toplam 30'un üzerinde kurum ile yaklaşık 100 kişi katıldı. - ERZURUM

Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi
Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi

YORUMLAR
500
Konya'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza Konya'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı... Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı...

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Valiliği, Hisarcık, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bağımlılık ile mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement