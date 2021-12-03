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Bahçelievler'de Geleneksel Empati Etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bahçelievler'de Geleneksel Empati Etkinliği düzenlendi

03.12.2021 17:35
Bahçelievler'de Geleneksel Empati Etkinliği düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Geleneksel Empati Etkinliği düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Geleneksel Empati Etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Geleneksel Empati Etkinliği düzenledi. Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile engelli vatandaşlar ve aileleri de hazır bulundu. Toplumsal farkındalığı artırılmasını hedefleyen program kapsamında 5 alanda özel gösteri düzenlendi. Etkinliğin açılışı Yarensu Kekeç isimli engelli öğrencinin müzik eşliğinde resim çizimi ile başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken öğrenci çizdiği resmi ile büyük alkış aldı. Büyük ilgiyle izlenen gösterilerin ardından bir konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır amaçlarının engelli vatandaşların daha çok sosyal hayat içerisinde olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyorum. Az önce de söylediğim gibi sizler için çalışmaktan mutlu oluyoruz. Bu size verilmiş bir lütuf değil yapılması gereken yıllardır dünyada özellikle Avrupa standartlarında yapılması gerekenin geçte olsa Türkiye'mizde yapılmasının verdiği bir mutluluktur. Bir farkındalık oluşturmak ve o farkındalığı bugünde devam ettirebilmek. Sadece bir günde değil her gün sizin yanınızda olduğumuzun bilincine varıp tüm engelsiz olanlara da bunun bir gün o klasik bir cümle var ya hani 'Herkes bir gün engelli olabilir veya engelli adayıdır' cümlesinin doğru olduğunu ispat etmektir. İşte bunları yapan bir irade var arkadaşlar. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce engellilerimizin çoğu evlerde hapis gibiydi. Yanlış anlamayın bu kelimeyi hapis derken dışarı çıkamıyordu. Neden kaldırımlar ona göre değildi, belediye otobüsleri ona göre değildi, metrolar ona göre değildi, metrobüsler ona göre değildi, uygunluk yoktu. Şehirde uygunluk yoktu. Bahçelievler'de uygunluk yoktu. İstanbul'da uygunluk yoktu. Türkiye'de uygunluk yoktu. Türkiye de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilerin kabul edildiği ve engellilerin de diğer insanlardan farkının olmadığı, onların da engelsiz vatandaşların yararlandığı haklardan yararlanmasının şart olduğu, sosyal devletin bir sonucu oluşturdu" dedi.

Yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Bahadır, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Eskiden insanlarımız engelli çocuklarını gizliyordu. Ama şimdi çıkarılan yasalarla evde engelli çocuğuna bakana maaş veriyor. Yaşlısını yanında tutana maaş veriyor. Yeter ki 'siz çocuğunuza bakın biz devlet olarak yanındayız' diyor. Bu gerçekten önemli bir farkındalık bu size bir lütuf değil siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz bu annenizin ak sütü gibi size helal olsun. Biz burada ne yapmaya çalıyoruz sizlere sosyal hayatın içerisine almaya çalışıyoruz. Bahçelievler belediyesi olarak gençlerimiz için engelli kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdi on branşta faaliyet yapıyoruz. Servislerle sizleri alıyoruz bu o kadar hoşumuza gidiyor ki anlatamam. Burada arkadaşlarımız gözlerinde gördüğümüz o neşe o parıltı inan ki insana engelliler için çok daha fazla şey yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Ben buradan engellilerle ilgili çalışma yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ailelere de teşekkür ediyorum biz onların da sosyalleşmesi için destek veriyoruz. Biliyorsunuz meşhur sempati kafemiz var orada down sendromlu arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Onlar da bizim ekip arkadaşlarımız her şeyimiz onlar ben onları orada görünce mutlu oluyorum tedavi oluyorum. Nasıl tedavi oluyorum biz onlarla beraber olunca, onlarla yemek yiyince onlar bize ne istersiniz diye sorduklarında onlar bizim masamızı temizlediğinde inanın ki ruhumuz tedavi oluyor. Bu dünyada biz halimize şükredelim bu dünyada biz engelli kardeşlerimize bir şeyler yapabiliyoruz. Onların gözlerindeki pırıltıyı görünce mutlu oluyorum. Eskiden evden çıkamayan arkadaşlarımızın dünyaları değişiyor. Sigortalı çalışıyorlar bize katkı sağlıyorlar. Oradaki vatandaşlarımız terapi oluyor mutlu oluyor. Kimse kendi sağlığına güvenmesin her an her şey olabilir. Biz diyoruz ki Bahçelievler Belediyesi olarak tüm engelli kardeşlerimize 7/24 kapımız açık. Bundan önce kardeşlerimiz için bir taş bile olsa koyanlardan Allah razı olsun. Biz de bu çıtayı yükselteceğiz onları dışarı alacağız. Onları gezdireceğiz, yüzdüreceğiz sizi de sosyal hayatın içerisine alacağız. Sizin de diğer insanlardan farkınızın olmadığını size de anlatacağız. Hep beraber yaşlısıyla engellisiyle hep beraber Engelsiz Bahçelievler için çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Geleneksel Empati Etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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