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Bakan Bozdağ: "Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir" - Son Dakika

Bakan Bozdağ: "Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir"

07.02.2022 12:47
Bakan Bozdağ: "Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir. Hem FETÖ hem PKK hem de DHKP-C ile nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonrada aynı kararlılıkla aralıksız mücadele devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olması dolayısıyla gerçekleşen hayırlı olsun ziyareti Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Birliğin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde de hukukun, demokrasinin ve devletin yanında olarak darbe girişimine karşı durduğuna dikkat çekti. Bozdağ, devletin bundan önce terör örgütleri ile mücadelesinin son derece üst düzeyde olduğunu bundan sonrada üst düzeyde olmaya devam edeceğini belirtti.

"Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir"

FETÖ'nün yargıya yönelik işgali ile mücadelede Yargıda Birlik Derneği'nin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir. Hem FETÖ hem PKK hem de DHKP-C ile nasıl kararlı bir mücadele yapıldıysa bundan sonrada aynı kararlılıkla aralıksız mücadele devam edecektir" dedi.

"12 Ekim 2014 HSYK seçimi FETÖ'nün belini kıran bir sonuçla neticelendi"

FETÖ'nün belini kıran pek çok nokta olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "O dönemde yaşadıklarımızı sizlerde biliyorsunuz. Yargının üzerinde kurdukları tahakkümü, yargının tarafsız ve bağımsız görüntüsünü kaybedişini hep beraber yaşadık. Buna karşı Yargıda Birlik ile büyük bir mücadele verdik. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekten büyük bir mücadele verdik. 12 Ekim 2014 tarihli HSYK seçimi FETÖ'nün belini kıran bir sonuçla neticelendi. Bunda da Yargıda Birlik'in her bir üyesinin, bu birliğe gönül vermiş her hakim ve savcının büyük katkısı olmuştur" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında devletine bağlı hakim ve savcıların nöbette olduğunu ve o gece darbenin nasıl sonuçlanacağını beklemeden pek çok tarihi karara imza atarak Türk yargısına sahip çıktığını söyledi.

Yargıdan memnuniyeti arttırmak adına Yargıda Birlik Derneği'nin yardımlarını beklediğini belirten Bakan Bozdağ demokratik ortamı oluşturmak adına her görüşe açık olduklarını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir"

Uluslararası alanda Türk yargısının üzerine gölge düşürülmeye çalışıldığını dile getiren Bozdağ, "Türkiye'deki yargı sistemi, verilen kararlar, uygulamalar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti maalesef belli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Buna fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Türkiye, Terör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Bozdağ: 'Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız, samimi, kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir' - Son Dakika


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