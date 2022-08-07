Bakan Kirişci: "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu marifetiyle küçükbaş hayvan etinde %25'lik bir indirime gittiğimizi açıklamıştık. Yetiştiricimizden aldığımız küçükbaş ile ilgili bir indirime gitmedik. Bu uygulama küçükbaş yetiştiricimizin zararına değil, yararınadır. İstismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)