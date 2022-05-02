Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari Yüksekova İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle kıldı.

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti. - HAKKARİ