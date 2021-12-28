Bakıma muhtaç teyzesine daha iyi hizmet verdirmek istedi, mahkeme ret etti - Son Dakika

Sakarya'da bakıma muhtaç ve çocukları olmayan 87 yaşındaki teyzesine bakan Turgay Alkış, kamu kuruluşunda bakılması için teyzesinin emekli maaşı ile 5 dönümlük arazisini bağışlamak üzere mahkemeye başvurdu. Sulh hukuk mahkemesinden onay alan adam bir üst mahkemeden ret alınca şoku yaşadı. Teyzesine bakacak maddi gücü olmayan Alkış, yetkililerden yardım istedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bakıma muhtaç ve çocukları olmayan 87 yaşındaki Şaziye Akıncı isimli teyzesine 3 yıldır bakan Turgay Alkış, Türk Kızılay'ına ait bakım evinde daha iyi bakılması için müracaat etti. Kurum tarafından onay alan Alkış, teyzesinin emekli maaşı ve 5 dönümlük arazisini bağışlamak için mahkemeye yetki başvurusu yaptı. Sulh hukuk mahkemesinden onay alan adam, bir üst mahkeme olan 4. Asli Hukuk Mahkemesi'nden ret cevabı alınca şoku yaşadı. Türk Kızılay tarafından 87 yaşındaki kadının masrafları için hazırlanan 10 yıllık bütçenin yanlış anlaşıldığı için ret cevabı aldığını düşünen Alkış, teyzesine ömrü boyunca bakılacağını ve bunu Türk Kızılay'ına verdiği dilekçede belirttiğini ifade etti. Maddi imkansızlıklardan dolayı teyzesine bakacak gücünün kalmadığını belirten alkış, mahkeme tarafından mağdur edildiğini ve bu mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Dosyamın onaylandığı haberi geldi, yazıyı almaya gittiğim zaman ret kararı olduğunu öğrendim"

Teyzesini kamu kuruluşuna ait bakım evinde bakılması için yetki istediğini belirten Turgay Alkış, "Teyzemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yatırmak için müracaat ettim. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise yerleri olmadığından dolayı, teyzemi alamayacaklarını ifade ettiler. Daha sonra özele yönlendirdiler beni, teyzemin kocası 7 yıl önce vefat etti ve çocukları da olmadı. 2 bin 200 lira şuanda emekli maaşı var. Özel bakım merkezleri 6 ila 8 bin lira arasında ücret talep ettiler. Bunu da bizim ödeme gücümüz yok. 3 yıldır teyzeme ben bakıyorum. Sağ olsun Kızılay, bu duruma duyarsız kalmadı ve teyzemin bakımını kabul etti. Teyzemin köydeki 5 dönümlük yeri ve emekli maaşını alarak bakmayı kabul etti. Sulh Hukuk Mahkemesi bana bu konu hakkında yetki ve izin verdi. Sulh Hukuk Mahkemesince teyzemle alakalı keşifleri, araştırma ve yazışmaları yaptı. Bu süreçte 10 ay sürdü. Kasım ayının 24'ünde dosyamı bir üst mahkemeye, onay merciine dosyamı havale etti. Bu da 4. Asli Hukuk Mahkemesi, burada da 1 aya yakın süre dosyam kaldı. 20 Aralık 2021 tarihinde dosyamın onaylandığı haberi geldi. Yazıyı almaya gittiğim zaman ret kararı olduğunu öğrendim ve bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsi boşa gitti" dedi.

"Ret kararı Asli Hukuk Mahkemesi hakiminin yanlış yorumu sebebi ile oldu"

Mahkemenin ret kararını yanlış anladığı için verdiğini düşünen Alkış, "Ret kararı Asli Hukuk Mahkemesi hakiminin yanlış yorumu sebebi ile oldu. Kızılay, bakım için bir süre koymadı, ömür boyu bakma şartı ile kabul etti. Hakim bey; Kızılay'ın yapmış olduğu 10 yıllık maliyet hesabını, yaşam hesabı olarak algıladı. Ret kararından sonra ben de istinat mahkemesine itiraz dilekçemi sundum. Şimdi kararın tecelli etmesini bekliyoruz. Bu süre zarfında tabi hastaneden sağlık raporları çıkarttırdık, daha sonra keşif olarak köye gidildi. Yerlerin değerleri tespit edildi, Kızılay'da bunları tespit etti. ve Kızılay'ın değerleri ile mahkemenin değerleri uyuşuyor, orada bir sıkıntı yok. Asli Hukuk Mahkemesi'nden onay gelseydi teyzemizi biz, gönül rahatlığı ile Kızılay'ın yurduna yatıracaktık. Fakat şuanda ortada kaldık, kimse ilgilenmiyor. Yerler dolu, özellerin fiyatı çok pahalı. Bizim devletimizden istediğimiz, teyzemin maaşı karşılığında bir rehabilitasyon merkezinde bakılması. Teyzem 87 yaşında, kendi ihtiyaçlarını göremiyor ve yatalak durumda kendisi. Bütün dosyalar burada, hepsi resmi evrak ve ıslak imzalı. 3 yıldır uğraşıyorum, Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar karşısında bizim bütün emeğimiz ve çabamız yok oldu" diye konuştu.

"Bu verilen ret kararı ile bütün çabalarımız boşa gitti, en başa dönüyoruz"

Yaşanan durum sonrasında mağdur olduğunu belirten Alkış, "Biz bu konu hakkında çok mağdur olduk. Devletimizden yardım bekliyorum. Bu verilen ret kararı ile bütün çabalarımız boşa gitti, en başa dönüyoruz. İstinat Mahkemesi'nden ricamız bu durumun en başa dönülmeden mevcut evraklar üzerinden bir karara tekrar ulaşılması. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hepsi resmi devlet kurumlarından almış olduğumuz evraklar. Kızılay tarafından 5'inci aydan itibaren kabul edildik ancak 7 aydan beri bir türlü hastamı Kızılay'ın Akçakoca'da bulunan huzurevine yatıramadım. Bunda usulsüz bir şey yok, verilen ret kararına bir anlam veremedik. Devlet büyüklerimizden bu konu hakkında yardım bekliyoruz. Kızılay'a verdiğim dilekçede; teyzem ölünceye kadar bu kurumda yatırılmasını talep etmiştim. Kızılay'da bu talebimi kabul etti. Yani sanki Kızılay teyzeme 10 sene bakacak, daha sonrasında kapı önüne koyacak diye bir anlaşılmazlık oldu. Aslında öyle bir şey yok Kızılay, teyzeme ömür boyu bakacak. 10 yıl Kızılay'ın kendince bakacağı kişi için yaptığı maliyet hesabı. Maliyet hesabı ile yaşam süresi karıştı. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA