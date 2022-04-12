Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi

12.04.2022 21:24
Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu (GYF) ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın düzenlediği iftar programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ile Azerbaycanlılar katıldı. GYF Başkanı Ahmet Tecim yaptığı konuşmada, 30 yıla aşkın süredir GYF olarak Bakü ve diğer illerde iftar sofraları kurduklarını ve günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar sofrası açtıklarını ifade etti. İftar sofralarının açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Tecim, "Bu gün 2 bin erzak paketini şehit ailelerine gönderdik Gençliğe Yardım Fonu olarak. Bu faaliyetlerin bir çoğunu bizim Türkiye'deki partner kuruluşumuz Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın ve buradaki işadamlarının destekleriyle yürütüyoruz" dedi.

İftar sonrasında Türk kurum ve kuruluşları bir araya getirdiği için Gençliğe Yardım Fonu (GYF) ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na teşekkür eden Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Pandemi sonrasında iftar programlarının tekrar başlamış olması, aynı sofrada az önce bahsettiğim bir tas çorbanın, teyzenin yaptığı çorbanın bereketi tastan taşa taşa 40 ülkeye, 50 ülkeye, küresel düzeyde dünyanın her tarafına ulaşıyor. Milli duruşumuzu, manevi değerlerimizi, kardeşliğimizi, yok olan, kaybolan değerlerimizi ayakta tutmak adına büyük mücadele veriyorlar sizler gibi. Bugün bu vesileyle burada sizlerde bulmuşken bir müjdeyi de belki sizlere iletmek isterim oda nihayetinde Türkiye Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'da kuruluş işlemlerini tamamlamış olmasıdır. Bu sene ilköğretim ve orta öğretim olarak. Yani ilkokul, ortaokul, anasınıfı olarak eğitim, öğretime başlamayı Maarif Vakfı'mız hedeflemiştir, planlamıştır. Biz de ön açma konusunda, süreci hızlandırma konusunda destek veriyoruz, gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

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Azerbaycan, İftar, Türk, Bakü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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