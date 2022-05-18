Balçova'da akülü araç farkındalık yarışı

Balçova Belediyesi Engelliler Haftasında, tekerlekli sandalye kullananlara ve hayatın engellerine dikkat çekmek için Akülü Araç Farkındalık Yarışı düzenledi. Şenlik havasında geçen yarıştan sonra katılımcılara kupa ve madalya verildi.

Balçova Belediyesi, engelli bireylerin sorunlarına ve yaşam haklarına toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla Akülü Araç Farkındalık Yarışı düzenledi. 'Tam Bağımsız Bir Hayat' sloganıyla düzenlenen farkındalık yarışına Balçova Engelli Hakları Derneği, Buca Engelliler Derneği ve Gaziemir Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri katıldı. İnciraltı Sahil yolunda düzenlenen yarışta dereceye giren Harun Kara, Mehmet Yılmaz ve Nihat Balta kupa alırken, tüm katılımcılara günün anısına madalya verildi. Kupa töreninin ardından aynı zamanda yarışmacı olan Metin Özkan, akülü aracıyla mini bir konser verdi.

Yarışı başlattıktan sonra bitiş noktasında da her yarışmacıyı ayrı ayrı kutlayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kupa törenin ardından yaptığı konuşmada "Artık hepimiz engelli bireylerin sorunlarını biliyoruz. Önemli olan bu sorunlara çare bulmak ve toplumdaki bilinç seviyesini artırmak. Biz Balçova Belediyesi olarak bu görevimizi eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Dijital Engelli Haritamız sayesinde ilçemizde engeli olan tüm bireyler ile birebir iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızın tüm sorunlarını el birliği ile çözüyoruz. Bu yarışı da engelli vatandaşlarımızın tüm engelleri tek tek aştığını vurgulamak için düzenledik" diye konuştu. - İZMİR