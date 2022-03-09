Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu

09.03.2022 11:30
Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu

İzmir'in Balçova ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gece yürüyüşü düzenledi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gece yürüyüşü düzenledi. Sokakları bayram yerine çeviren kadınlar, halaylar çekerek eğlendi, cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.

Balçova Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, çok sayıda kadını bir araya buluşturdu. Gece yürüyüşü kapsamında caddeleri dolduran binlerce kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Halay çeken kadınlar, Ata Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadınlar burada, sanatçı Sıla Topçam'ın Bilge Kadın Hikayeleri isimli sunumunu dinledi.

Kadınlara yönelik bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "8 Mart bir direnişin sembolüdür. 1800'lü yıllarda emekçi kadınlar, hak arama mücadelesinde canlarını feda etmiş. Biz Türk kadınları ise çok şanslıyız. Bir siyasi ve askeri deha olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra medeni bir ülke olmamız için kadınların özgür ve erkekler ile eşit olmasına inandı. Medeni kanun ile kadın ile erkeğin eşit olmasını sağladı. Yeterli mi elbette değil. Mücadele devam edecek. Ne yazık ki bugün bile kadınların hak arama mücadelesi devam ediyor. Bu yüzden biz kadınlar yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, siyasetin içinde var olacağız. Sayımızı artırarak eşitliği sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu
Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu

YORUMLAR
500
Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ Son dakika haberleri! YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ Bergama'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolu dolu kutlandı Bergama'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolu dolu kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Balçova, İzmir, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:27 Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
11:05 Tansu Çiller boy göstermeye devam ediyor! Şimdi de koalisyon hükümeti hakkında konuştu
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
10:56 Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı
10:51 Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 11:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement