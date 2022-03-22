Balık hırsızı karga kamerada - Son Dakika
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Balık hırsızı karga kamerada

22.03.2022 10:30
Balık hırsızı karga kamerada

Kastamonu'da balıkçı tezgahından sürekli olarak balık çalan karga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kastamonu'da balıkçı tezgahından sürekli olarak balık çalan karga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karganın her gün aynı balıkçıya gelerek balık çaldığı öğrenildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren bir balıkçıya dadanan karga her gün balık çalıyor. Aynı saatte balıkçıya gelen karga, tezgahın başında insan olmadığını görünce balıkları çalarak yiyor. Balık hırsızı olayı gören bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde karganın tezgaha gelerek balıkları yediği görülüyor.

Balıkçı işletmecisi Fahri Gürses, balığın her gün aynı saatte geldiğini ifade ederek, "Kargamız her gün düzenli olarak saat 12.00'de iki sefer geliyor. Önce karşıdaki çatıya konuyor. Eğer tezgahta müşteri yoksa gelir kısmetini, rızkını alır. Her gün düzenli olarak geliyor" dedi. - KASTAMONU

Balık hırsızı karga kamerada
Balık hırsızı karga kamerada

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Kastamonu, Karga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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