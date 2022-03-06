Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi

06.03.2022 15:13
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde "1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi" düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde "1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi" düzenlendi. Yoğun ilgiyle gerçekleşen zirvede; teknolojiden girişimciliğe, Metaverse dünyasından yapay zekaya, spor dünyasında kariyerden tarım girişimine kadar alanında uzman konuşmacılar gençlerle buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; bir yandan gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan da kariyer hayatlarını doğru yönlendirebilmelerini sağlamak amacıyla girişimcilik konusunda alanında uzman kişilerle bir araya geldi. Avlu Kongre Merkezi'nde, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde "1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi" gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi "Ontalks" adı altında; teknolojiden girişimciliğe, Metaverse dünyasından yapay zekaya, spor dünyasında kariyerden tarım girişimine kadar alanında uzman konuşmacıları gençlerle buluşturdu.

Tecrübelerini aktardılar

Zirvede; "Kim milyoner Olmak İster?" programının yapımcısı Mehmet Çam "Hayat Bize Milyonluk Sorular Soruyor" temalı söyleşisiyle, Metaverse Girişimcisi ve CEO Burak Soylu "Metaverse Dünyası ve Kariyer Fırsatları" temalı söyleşisiyle, Kadın Girişimci ve CEO Oya Zingal "Tarım Girişimi" temalı söyleşisiyle, Girişimci Yazar Ömer Ekinci "Girişimcilik Ama Ne Zaman?" temalı söyleşisiyle, Arge Mühendisi Hümeyra Demircioğlu "Yapay Zeka ve Kariyerde Kadın Ruhu" temalı söyleşisiyle, Avrupa Birliği Türkiye Spor Elçisi Ozan Karakuş "Spor Dünyasında Kariyer" temalı söyleşisiyle, Dizayn VIP Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç "Kariyer Hikayeleri" temalı söyleşisiyle, Yazılım Uzmanı Cihan Kızılaslan "Teknoloji" temalı söyleşisiyle ve Akademisyen ve İş İnsanı Nurullah Mahmut Dündar "Teknolojik Girişimler" temalı söyleşisiyle tecrübelerini gençlere aktardı.

Gençlerle bir arada bulunmaktan her zaman keyif aldığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerin ileriki hayatlarında başarılı bireyler olabilmeleri, sevdikleri ve önemsedikleri işlerde fark yaratabilmeleri için kariyer zirvelerinin oldukça verimli etkinlikler olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz: Orjinal olmak için farklılığı aramanız lazım

Başarı ve kaderin gayrete aşık olduğunun altını çizen Başkan Yücel Yılmaz "Hayatım boyunca şunu savundum; emeksiz mükafat çok zor. Yaptığınız işte 3 şeye ihtiyacınız var. Birincisi; en iyisini yapmak için bir bakış açısı, enerji ve gayret konusunda kesinlikle bencil olmamanız gerekiyor. Girişimci dendiği zaman insanlar hep bireysel girişimcilikten bahsediyor, öyle algılandığını düşünüyorum. Bir şey yapacağım; yaptığım şey herkes tarafından takdir görecek ve ben bunu başaracağım. Öyle bir altyapı yok. Şöyle başlayacaksınız; 20 kişi, aralarından elenenler olacak, düşeceksiniz 10 kişiye. Ama tutkulu bir şekilde proje yapmaya devam edeceksiniz. Orijinal olmak için orijinallik safhalarını yakalamanız için en iyisiyle aynı seviyeye gelip sonrasında farklılığı aramanız lazım." dedi.

Başkan Yılmaz devamında şöyle konuştu:

"İlk önce bakacaksınız biri doktor, biri zengin bir iş adamı, biri iyi bir meslek sahibi olmuş. Onlar hangi aşamalardan geçmiş, onları taklit etmeniz lazım çünkü sonucu garanti. Yaptığını yaparsan başarılı olursun. Siz, yaptığınız işi iyi yapma noktasında elinizden gelen gayreti gösterirseniz, alanınızda ben bu iş başkalarına göre daha iyi yapıyorum, eksiksiz ve olabilecek standartların üzerinde yapıyorum diyorsanız emin olun hayat size kapılarını açmaya başlıyor." - BALIKESİR

Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi
Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi

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Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Girişimcilik, Balıkesir, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 1. Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika


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