Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 09:33
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'de dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.

Balıkesir'de dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırıyor. Sabah bembeyaz bir şehre uyanan Balıkesirliler, işlerine gitmekte zorlanırken, İstanbul- İzmir yolunda ise trafik normal seyretti.

Balıkesir'de dün gece yarısı bastıran kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti. Sabah karların beyazlattığı şehre uyanan vatandaşlar, işlerine gitmekte zorlandı. Şehir içinde ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti.

Ulaşımın kavşak noktasında olan Balıkesir'de, İstanbul-İzmir yolunda tipi şeklinde yağan kar ulaşımı yavaşlattı. Sabah saatlerinde kar yağışının azalması ile yolun durumu da normale döndü.

Balıkesir-İzmir, Balıkesir- Bursa, Balıkesir- Edremit yollarında kar yağışı hafif olarak devam ederken, ulaşımda bir sorun yaşanmıyor.

Öte yandan; Balya'da 18, Havran'da 11, Karesi'de 14, Kepsut'ta 2, Manyas'ta 9, Savaştepe'de 20 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu bildirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor
Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor

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Balıkesir, İstanbul, İzmir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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