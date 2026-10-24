Balıkesir'de nöbette kalp krizi geçiren 27 yaşındaki astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de nöbette kalp krizi geçiren 27 yaşındaki astsubay hayatını kaybetti

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Balıkesir'de görev yapan 27 yaşındaki astsubay, gece nöbetindeyken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Vefat haberi Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ailesine ulaştı; astsubay için yarın askeri tören yapılacak.

Balıkesir'de bir astsubay gece nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.

Balıkesir'de görevli Astsubay Oğuzcan Alma (27), gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 27 yaşındaki astsubay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy nüfusuna kayıtlı olan Alma'nın vefat haberi, Kocaeli'nin Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Oğuzcan Alma için yarın öğle namazı öncesinde askeri tören düzenlenecek. Alma'nın cenazesi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA
Kalp KriziBalıkesirKocaeliGüncelTörenGebzeYerelSon Dakika

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