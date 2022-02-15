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Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi - Son Dakika

Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi

15.02.2022 09:32
Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Sındırgı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Eşmedere kırsal mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Ali Ayar'a ait simentel cinsi ineğin üçüz buzağı dünyaya getirmesi hayvan sahibinin yüzünü güldürdü.

Sabaha karşı ahıra gelen Ayar, ineğin doğuma başladığını, buzağılardan birinin doğduğunu gördü. Sonraki buzağıların doğumu da Ayar tarafından gerçekleştirildi. İki dişi bir erkek, üçüz buzağı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Buzağıların soğuktan etkilenmemesi için örülen yün kıyafetlerle buzağılar giydirildi.

Veteriner hekim Samet Akmeşe de doğum sonrası üreticinin talebi üzerine Eşmedere Mahallesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde buzağıların sağlıklı olduğu, bu tür doğumların çok nadir görüldüğü belirtildi.

25 yıldan bu yana hayvancılık işini severek yaptığını belirten Mehmet Ali Ayar, "Bu işi 25 seneden beri yapıyorum. İlk defa başıma üçüz geldi. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Bu inek ikinciye doğurdu. İkinci doğumunda üçüz buzağı verdi. Bu işi yıllardan beri severek yapıyoruz. Mutlu olduk bu durumdan da. Sabah ezanında doğdu buzağılar. Üçü de arka arkaya doğdu. Dama girdiğimizde biri doğmuşmuş zaten. Geri kalanı da kendimiz doğurttuk" dedi.

Kadriye Ayar ise, "İneğim ikinciye doğurdu. Yeni ikinciye doğurdu. Sevindik Allah'ın vergisi. Çok sevindik" dedi.

Sığır yetiştiriciliğinde üçüz doğumun nadiren görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Samet Akmeşe ise kendisi için de şaşırtıcı bir durum olduğunu, Sındırgı'da 5 yıldan sonra bir ilk olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi
Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi
Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi
Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi

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Balıkesir, Veteriner, Ali Ayar, Eşmedere, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesirli besiciye üçüz buzağı sürprizi - Son Dakika


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