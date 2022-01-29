Balıkhaneden hamsi fışkırdı - Son Dakika

Zonguldak'ta açıklarında yakalanan 300 kasa hamsi tezgahlarda 30 TL'den satıldı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde deniz açılan balıkçılar, limana 300 kasa istavritle geldi. Tutulan hamsiler tezgahlarda 30 TL'den satıldı. 1,5 aydır hamsi özlemi çeken vatandaşlar, hamsinin tezgahlarda yer almanın ardından yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların hamsiye ilgisi balıkçı esnafını da memnun etti.

Balıkçı Bayram Yılmaz, "Atalarımız derdi ya Hamsi'yi kar suyu inmeden yemeyeceksin diye epey bir hava muhalefeti oldu ya bir yerde iyi oldu gibi. 1,5 aydır hamsi yoktu. İnce hamsi olduğu için tutulması yasaktı. Bir yerde denizde bereket oldu gibi bir şey. Böyle devam edecek gibi. İnşallah fiyatı düşer. Zonguldak genelinde 300 kasa balık geldi. Fiyatı 'da 30 TL. 1,5 aydır hamsi yüzü görmedi millet. Olanlarda buzhane balığıydı. Şu anda satışlar iyi, vatandaş da memnun. Kıymanın 110 TL olduğu yerde hamsinin 30 TL pahalı olduğu söylenemez. Vatandaşın Zonguldak'ta alım gücü belli. Lezzeti de güzel. Dün alan bugünde almaya geliyor" dedi. - ZONGULDAK