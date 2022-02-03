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Balıklıgöl'de kandil coşkusu - Son Dakika

Balıklıgöl'de kandil coşkusu

03.02.2022 20:41
Balıklıgöl'de kandil coşkusu

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Şanlıurfalılar bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Şanlıurfalılar bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti.

Şanlıurfalılar, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde Balıklıgöl'e akın etti. Büyük küçük demeden bölgenin dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl platosu içerisindeki camilere giden Şanlıurfalılar, namaz kılıp dua etti. Eyyübiye Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bir grup genç kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hurma, lokma tatlısı, salep ve kandil simitlerini vatandaşlara ikram etti. İkramlar en çok çocukları sevindirdi. Dağıtılan yiyecek ve içecekleri alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Çocuklar, kandil olduğunu ve herkesin simit dağıttığını söyleyerek camiye geldiklerini belirtti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıklıgöl'de kandil coşkusu - Son Dakika


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