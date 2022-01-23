Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı

23.01.2022 22:49

- Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi'nin organize ettiği etkinlikte İlçenin bazı mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

- Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi'nin organize ettiği etkinlikte İlçenin bazı mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Bandırma'da soğuk havanın etkili olması sebebiyle Kent Konseyi sokaktaki canları unutmadı. Kent Konseyi sokak hayvanları çalışma grubu İlçenin bazı mahallelerinde sokak hayvanlarına mama dağıttı. Kent Konseyinin verdiği desteğe teşekkür eden yerel hayvan koruma görevlisi Yaşar Erdem, "Bugün Kent Konseyinden mama yardımı için geldiler. Hayvanlara mama verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Onları görünce mutlu oluyoruz, çünkü arkamızda Kent Konseyinin olduğunu görüyoruz. Çok sıkıştığımızda Kent Konseyinin yanımızda olmadı bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Soğuk ve Karlı günlerde sokak canlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise, " Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma grubu olarak bu soğuk günlerde, bölgemizde kar yağışının hakim olduğu günlerde sokak canlarını yalnız bırakmamak için çeşitli Mahallelerimizde küçük çaplı bir besleme etkinliği düzenledik. Bugün dört yerde mama dağıtımı, besleme yapıyoruz. Hem kedileri hemde Köpeklerimizi besliyoruz"diye konuştu.

YORUMLAR
500
25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 tutuklama 25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 tutuklama Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu Ogeday Girişken Kötü Haberi Duyurdu Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı
Kaynak: İHA

Sokak Hayvanları, Kent Konseyi, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:45 Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak!
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:40 İsrail'in saldırdığı Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 55 yaralı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 23:30:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement