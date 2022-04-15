Bangladeş'te 'Bengal yeni yıl' kutlamaları gerçekleştirildi - Son Dakika

Bangladeş'in başkenti Dakka, Bengal yeni yıl kutlamalarında renkli görüntülere sahne oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bengal yeni yıl kutlamaları yüz yüze gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle 2 yıldır büyük bir etkinlikle gerçekleştirilmeyen yeni yıl kutlamaları, bu yıl yüz yüze gerçekleştirilerek binlerce kişi tarafından coşku ile kutlandı. Başkentte bulunan Dakka Üniversitesi önünde buluşan binlerce insan, yeni yılın ilk gününde geleneksel kıyafetlerini giyerek yürüdü. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar, sabah saatlerine kadar sürdü ve kent meydanında düzenlenen kültürel bir etkinlikle son buldu. - DAKKA