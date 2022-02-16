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Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi - Son Dakika

Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi

16.02.2022 14:39
Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok sayıda bölge sakini demiryolu hattında temel ihtiyaçlardan yoksun ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok sayıda bölge sakini demiryolu hattında temel ihtiyaçlardan yoksun ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Mohakhali'den Kamalapur'a giden demiryolu hattının her iki tarafında gecekondularda yaşayan 12 binden fazla aile Metrorail ve Yükseltilmiş Otoyol inşaatı için tahliye edilmişti. Ancak bölge halkı tahliye sonrası kendilerine ev verilmediği gerçekçisiyle bölgede zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Gecekondularda yaşayan bölge sakinleri temiz su, sağlık, eğitim ve tuvalet tesislerine erişim olmadan, temel insani haklardan mahrum şekilde yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Gaz bağlantısı olmadığı için toprak sobada yemek pişiren bölge halkının çocukları, eğitim olanaklarının sağlanmaması nedeniyle çok küçük yaşta çeşitli suçlara karıştığı belirtiliyor.

"Başbakan evsizlere barınma sözü verdi ama bize ev verilmedi"

Dakka'nın Kamalapur Demiryolu Kolonisi'nin gecekondu mahallesinde yaşayan Tapas Das, "39 yıldır burada yaşıyoruz. Daha önce Fulbaria istasyonundaydık. Ama burada vatandaşlık haklarına yönelik söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Şehirde olmamıza rağmen bu şartlar altında yaşıyoruz. Gaz bağlantımız yok. Çocuklarımızı eğitim için iyi bir eğitim kurumuna yazdıramıyoruz. Şimdi bizi buradan da tahliye etmeye çalışıyorlar. Başbakan Şeyh Hasina Vecid evsizlere barınma sözü verdi ama bize ev verilmedi. Bizim kendimize ait yaşam alanımız yok" dedi. Demiryolu yetkililerinin kendilerini tahliye ettiklerini belirten Tapas Das, "Dulal adında bir gecekondu sakini, evi yıkmak için buraya geldiğinde bize ev yapmamız için yer vereceğini söyledi. Şehirdeki caminin yanına gittik ama orada çok sıkıntı yaşadık. Daha sonra bazı STK'lar bizi ziyaret etti ve evimizi yapmak için ölçüler aldı. Demiryolu çalışanları ise bizi bölgeden tahliye etmek istedi. Şimdi burada büyük zorluklarla yaşıyoruz. Bir çeşit polietilen ile bir ev inşa ederek yaşıyorum. Daha önce birçok insan burada yaşıyordu ama daha sonra zorlu şartlar nedeniyle farklı yerlere gittiler. Bize yer ya da para verilmedi. Hiçbir şey alamadık" ifadelerini kullandı.

Toplam nüfusunun yüzde 35'i gecekondularda yaşayan Dakka'da, 1991 yılında 2 bin 156 olan gecekondu sayısı, 2014 yılında yapılan son gecekondu sayımına göre 3 bin 394'e yükseldi. - DAKKA

Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi

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TEM Otoyolu, Bangladeş, Gecekondu, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bangladeş'te demiryolu hattında yaşam mücadelesi - Son Dakika


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