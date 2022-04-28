Barış ve dostluğu geliştirmek için Türkiye başvurulan adres oldu - Son Dakika
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Barış ve dostluğu geliştirmek için Türkiye başvurulan adres oldu

28.04.2022 14:56
Barış ve dostluğu geliştirmek için Türkiye başvurulan adres oldu

Rus pilot ile Amerikalı deniz piyadesinin Ankara'da takası, Türkiye'nin güvenilir bir aracı olduğunu ortaya koydu.

Rus pilot ile Amerikalı deniz piyadesinin Ankara'da takası, Türkiye'nin güvenilir bir aracı olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla her iki taraf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışı ile uluslararası alanda işbirliği içinde olduğu tüm aktörler nezdinde güven bir ülke konumuna ulaştığını bildirdi. Kaynaklar, "Nitekim söz konusu takas faaliyeti de Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği barış ve arabuluculuk misyonunun yanı sıra duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Son dönemde çalışmalarında kendine has istihbari usuller kullanmaya başlayan Türk istihbaratının Türkiye'nin arabuluculuk ve diplomasi faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Türkiye, 2018 yılında Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Romano da yine Türk istihbarat ekiplerince 2020 de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti. - İSTANBUL

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Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı... Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı... Yılda 35 bin 'can' Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor Yılda 35 bin 'can' Ankara Üniversitesindeki veteriner hekimlerin ellerinde şifa buluyor ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı ABD ile Rusya arasında karşılıklı olarak tutuklu takası yapıldı! Türkiye'de yapılan takas filmleri aratmadı

Türkiye, Ankara, Pilot, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barış ve dostluğu geliştirmek için Türkiye başvurulan adres oldu - Son Dakika


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