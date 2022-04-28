Barış ve dostluğu geliştirmek için Türkiye başvurulan adres oldu - Son Dakika

Rus pilot ile Amerikalı deniz piyadesinin Ankara'da takası, Türkiye'nin güvenilir bir aracı olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla her iki taraf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışı ile uluslararası alanda işbirliği içinde olduğu tüm aktörler nezdinde güven bir ülke konumuna ulaştığını bildirdi. Kaynaklar, "Nitekim söz konusu takas faaliyeti de Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği barış ve arabuluculuk misyonunun yanı sıra duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Son dönemde çalışmalarında kendine has istihbari usuller kullanmaya başlayan Türk istihbaratının Türkiye'nin arabuluculuk ve diplomasi faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Türkiye, 2018 yılında Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Romano da yine Türk istihbarat ekiplerince 2020 de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti. - İSTANBUL