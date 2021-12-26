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Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika

Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak

26.12.2021 11:24
Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak

İstanbul'da samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in adı, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne verildi.

İstanbul'da samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in adı, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ne verildi. Başak Cengiz için ayrıca, isminin verildiği kültür merkezinde mevlit okutuldu.

İstanbul Ataşehir'de uğradığı hunharca saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı, Altındağ'da bir Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşatılacak. Başak Cengiz'in vefatından yaklaşık 40 gün sonra gerçekleştirilen törende ayrıca, Cengiz için mevlit de okutuldu. Törene, Başak Cengiz'in ailesi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Altındağlı kadınlar katıldı. Cengiz'in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Balcı "Başak kızımızın ismi Altındağ'da ölümsüz olacak. Bundan böyle hatırası kalplerde, ismi ise Altındağ'da yaşayacak" dedi.

"Bu acı hepimizin"

Cengiz'in vefatından kısa bir süre sonra, ailesini de ziyaret ederek taziyelerini ilettiğini belirten Başkan Balcı, "Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, hepimizin acısı. Bu olay hepimizi derinden etkiledi. Ne üzücü bir kayıptır ki Mimar Başak Cengiz kızımız daha 28 yaşındaydı, hayatının baharındaydı. Bizim onun ismini yaşatmak için toplandığımız bu günlerde, eğer yaşasaydı 29'uncu yaş gününü kutlayacaktı. Ailesi ve çok sevdiği nişanlısıyla birlikte olacaktı ve geleceğe dair hayaller kuracaktı belki. Herkes gibi, biz de çok üzgünüz. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, kederli ailesine ise sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz'in ismini, Altındağ'da, yalnızca kadınların kullandığı bir kültür merkezinde yaşatacak olmanın Cengiz'in ailesini ve kendilerini biraz da olsun teselli ettiğini belirten Balcı "Acımız dinmeyecek, Başak kızımız da geri gelmeyecek ama isminin böylesine anlamlı bir yerde yaşayacak olması küçük de olsa bir teselli olacaktır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak
Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak
Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak

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Başak Cengiz, Altındağ, İstanbul, Balcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başak Cengiz'in adı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşayacak - Son Dakika


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